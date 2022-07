Fiumicino – Un grande evento per festeggiare l’estate: questo lo spirito per la nona edizione dello schiuma party che si è tenuto venerdì scorso ad Aranova. Un’iniziativa organizzata dall’Associazione Crescere Insieme, da sempre attiva con la realizzazione di eventi sul territorio.

“La serata è stata un successo oltre le aspettative – ha commentato l’Associazione Crescere Insieme –. Vedere famiglie, bambini e ragazzi divertirsi insieme e in tutta sicurezza è stata davvero una grande soddisfazione. La collettività ha bisogno di momenti di aggregazione come questi. Quello che dispiace, è che nel citare i vari eventi tenutisi durante lo scorso weekend sul nostro territorio, il Vicesindaco si sia dimenticato, se così vogliamo dire, proprio dello schiuma party che ha registrato una grandissima partecipazione, peccato”.

Un grande ringraziamento va ai tantissimi sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, a tutti i partecipanti e a tutti i volontari di Crescere Insieme compresi i tantissimi giovani, che dalla mattina, con 40 gradi, fino a tarda notte sono stati sempre presenti, dando un grande sostengo all’iniziativa. Fiumicino, ricordiamo a chi di dovere, è una città viva – conclude l’Associazione – e lo è da nord a sud, con eventi e serate di successo, soprattutto d’estate. Sarebbe ora che il Comune se ne renda conto“.

