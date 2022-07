Tpl Fiumicino, incontro tra Comune e Trotta per tutelare i lavoratori e i loro diritti

Fiumicino – “Come presidente della Commissione Trasporti, insieme a tutta l’amministrazione comunale, sono a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di Trotta Bus Service s.p.a, la società che gestisce il TPL di Fiumicino, che attraversano un momento di difficoltà”. A parlare, dopo le polemiche sulla mancata retribuzione agli autisti dei bus denunciata dagli esponenti di Azione Fiumicino, è la presidente della Commissione Pianificazione urbanistica; edilizia; patrimonio comunale; Riserva del litorale; trasporti del Comune di Fiumicino, Barbara Bonanni.

“Come amministrazione invitiamo l’azienda a rispettare gli accordi sindacali e, soprattutto, a tutelare i lavoratori garantendo quanto richiesto – prosegue Bonanni -. In particolare ci riferiamo a ciò che concerne la liquidazione dello stipendio di giugno, il pagamento della quattordicesima e la gestione dei buoni pasto. Occorre ritrovare una forma di dialogo fattivo e collaborativo tra azienda e lavoratori, affinché questa vicenda possa risolversi nel più breve tempo possibile e in modo definitivo”.

“Da diverso tempo l’Assessorato sta monitorando la delicata situazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Trotta Bus Services S.p.A., incontrando assiduamente le sigle sindacali e rimanendo costantemente in contatto anche con l’azienda per conoscere la radice dei problemi e delle difficoltà gestionali all’origine di questa vicenda – aggiunge l’assessore al Tpl Paolo Calicchio -. Proprio per tentare ogni soluzione possibile alla questione è previsto per domani un incontro tra amministrazione e ditta con l’obiettivo di valutare ogni possibile azione che punti alla tutela dei lavoratori e dei loro diritti. Abbiamo chiesto, inoltre, di partecipare insieme alla dirigente dell’area e in qualità di uditori, alla convocazione giunta dal prefetto e prevista per il prossimo 2 agosto con l’obiettivo di valutare le procedure di conciliazione”. “Auspichiamo – conclude Calicchio – una tempestiva risoluzione del problema che garantisca ai lavoratori la necessaria serenità e stabilità”.

