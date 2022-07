Covid nel carcere di Civitavecchia, Fns Cisl Lazio lancia l’allarme: “Ci sono 91 positivi”

Civitavecchia – “Apprendiamo con preoccupazione che risultano 74 detenuti positivi da Covid-19 ed così, anche, 17 unità di Polizia Penitenziaria nel carcere NC CC Civitavecchia”. A darne notizia è la Fns Cisl Lazio

Il sindacato sottolinea inoltre che “attualmente sono presenti 445 detenuti , rispetto ai 357 previsti, cioè un sovraffollamento di 88 detenuti.

Mentre nel carcere mancano 54 unità di Polizia Penitenziaria, considerato che i previsti sono 282 ma presenti sono solo 228 agenti”.

La Fns Cisl Lazio ha chiesto agli organi preposti: “Ogni utile iniziativa atta a tutelare il personale ivi operante in tale sede di servizio ed evitare l’aumento di contagio tra il personale ed i detenuti e garantire soprattutto la serenità al personale tutto”.

