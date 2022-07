Esami di Maturità al Paolo Baffi di Fiumicino: “Un ritorno alla normalità e tante Eccellenze”

Fiumicino – “Un’emozione rivedere famigliari e amici ad assistere agli esami”. Così la preside del Istituto Paolo Baffi di Fiumicino descrive gli esami di maturità dell’anno scolastico 2021-2022: “Dopo due anni di pandemia e restrizioni dovute al Covid-19 abbiamo potuto vivere un ritorno alla normalità anche nello svolgimento degli esami”.

“Ancora non ne siamo usciti, ma per le scuole sono stati tempi davvero duri ed è stata una grande soddisfazione poter accogliere amici e parenti per le sessioni degli esami orali – sottolinea la prof.ssa Florio, che ha coordinato e gestito lo svolgimento degli esami di maturità dell’Istituto -. Un grande cambiamento, se si pensa che durante la pandemia l’accesso nelle aule era consentito ad una sola persona in funzione di testimone”.

“E’ vero che all’inizio abbiamo temuto un po’ per l’evoluzione della situazione – spiega la prof.ssa Florio – perché un docente era risultato positivo prima dell’insediamento della Commissione. Fortunatamente, dopo una prima fase in cui ha partecipato in videoconferenza, ha potuto prendere parte fisicamente agli esami. Purtroppo l’ombra del Covid non ci ha completamente abbandonati, ma siamo stati molto fortunati a poter svolgere tutto regolarmente”.

“E possiamo affermare con orgoglio – conclude – che anche quest’anno abbiamo avuto tante Eccellenze nelle valutazioni finali: due 100 e Lode, sei 100, un 96, un 98 e un 92. Soddisfazioni sono arrivate anche dal corso Serale dove ci sono stati altri due 100”.

