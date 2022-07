EuroJackpot, centrato a Roma un 5+1 da 189mila euro

Nessun “5+2” nel concorso EuroJackpot di martedì 26 luglio 2022 e il Jackpot sale a 17 milioni di euro.

Dopo l’ultima estrazione festeggiano cinque giocatori che hanno centrato il “5+1” e che portano a casa martedì 26 luglio euro, riferisce Agipronews: una di queste vincite è stata realizzata in Italia, a Roma, presso il punto vendita di Antonio Calicchia in via Prenestina 362 B-C.

Centrati anche tre “5+0” da 178.290,10 euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 1 2 7 24 25, Euronumeri 2 e 5.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

