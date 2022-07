Eyof 2022, atletica: la giovane Pagliarini è oro nei 100 metri

Un altro successo per l’Italia dell’atletica a Banska Bystrica, in Slovacchia, nel Festival olimpico della gioventù europea (Eyof).

L’azzurra Alice Pagliarini trionfa nei 100 metri in 11.69 (vento +1.2) e si rende protagonista di una volata d’oro, sfiorando il record personale. Al via con il miglior accredito delle partecipanti, per aver corso in un eccellente 11.64 agli Europei U18 di tre settimane fa a Gerusalemme diventando la seconda allieva italiana di sempre, e dopo aver firmato ieri il crono più veloce del primo turno (11.89 senza forzare), la marchigiana va a segno confermando il ruolo di favorita. E proprio in Israele la 16enne dell’Atletica Fano Techfem era già salita su un podio internazionale, conquistando l’argento con la staffetta azzurra.

Stavolta è sul gradino più alto, dopo aver dominato la gara: si distende nella seconda parte staccando la croata Vita Penezic, argento in 11.81, mentre il bronzo va alla ceca Ester Parohova (11.87). Doppia figlia d’arte, del papà-coach Andrea e dell’ex sprinter Mita Delia, nella scorsa stagione si era aggiudicata il titolo tricolore under 16 sugli 80 metri. È la quarta medaglia della squadra italiana e la seconda d’oro, per bissare la vittoria di Latena Cervone nei 1500 di ieri, nel bilancio che conta anche un argento e un bronzo dopo tre giornate di competizioni. (fidal.it)(foto@Grana/Fidal)

