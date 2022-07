Il Condominio di Gaeta Vecchia scende in piazza: “Non rediamo questa città invivibile”

Gaeta – Sabato 30 luglio alle 19 e 30 in piazzale Caboto a Gaeta il Condominio Gaeta Vecchia ” Gruppo Portavoce”, nato su iniziativa di un gruppo di cittadini del quartiere e di altri che a qualunque titolo lo vivono, nel proseguire il dialogo avviato con l’amministrazione e con tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo e la conservazione del quartiere storico, intende manifestare in maniera pacifica posizionando 2 teli bianchi sui quali l’artista Ida Maltempo attraverso semplici tratti.

Una iniziativa volta a porre l’attenzione sull’esigenza di tutelare la bellezza del nostro patrimonio culturale e difendere il diritto di vivere nel quartiere nel pieno rispetto di normative e linee guida tracciate dall’amministrazione vigente.

Attraverso quest’opera, i cittadini avranno la possibilità di aprire una riflessione su come vivere il quartiere e l’amministrazione attraverso il dialogo con tutti gli attori, economici e non, di contribuire alla soluzione dei problemi che “attanagliano il quartiere ” traffico, sosta, arredo urbano, movida ed altro ancora.

Si ribadisce, che “lo spirito di questa ed altre iniziative che potranno seguire, è squisitamente di collaborazione, nell’interesse del bene comune, abbiamo la fortuna di avere una città meravigliosa sotto tutti i punti di vista che molti ci invidiano…. Non rendiamola invivibile”.

