Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Rovesci e temporali sono attesi sul Nord Italia durante il corso della settimana attraverso alcuni passaggi di perturbazioni. C’è da dire che le precipitazioni in arrivo porteranno un po’ di sollievo ma non avranno effetti significativi sulla forte siccità che attanaglia la Penisola. Il primo passaggio è previsto tra lunedì sera e martedì. Si tratta di fenomeni irregolari che, a causa degli intensi contrasti termici, potranno risultare di forte intensità anche con grandine e colpi di vento; i fenomeni saranno più probabili su Alpi, Prealpi, alte pianure e Nord Est. Qualche rovescio non escluso anche sul nord Appennino. Le temperature subiranno una diminuzione ma saranno ancora superiori alle medie tipiche del periodo. Saranno poche le variazioni degne di nota altrove.

METEO MERCOLEDI’ 27 LUGLIO. Sarà una giornata all’insegna della instabilità al Nord: avremo la possibilità di temporali anche forti sul Nord Ovest, Alpi, Prealpi e medio alte pianure ma locali precipitazioni coinvolgeranno anche l’Appennino centro meridionale, specie nel pomeriggio quando si spingeranno anche lungo le coste del medio adriatico. Andrà meglio giovedì 28 pur con delle note instabili. Venerdì 29 luglio è atteso il passaggio di un’altra perturbazione al Nord con temporali dalle Alpi verso le pianure. Più soleggiato al Centro Sud con qualche rovescio o temporale in sviluppo sui rilievi. Temperature in aumento al Centro Sud, in calo al Nord. Weekend nel complesso buono salvo per una moderata instabilità sul Triveneto e poi sull’Appennino. Tuttavia la previsione per il weekend rimane ancora incerta vista la distanza temporale. Caldo più sopportabile.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: giornata con sole prevalente su Toscana, Umbria e Lazio, salvo locali nubi basse al primo mattino su alta Toscana e settori costieri e vallivi. Instabilità pomeridiana sulle aree appenniniche, pre-appenniniche e Umbria, associata ad acquazzoni o temporali (localmente intensi associati a grandine e forti colpi di vento); possibili spunti instabili entro sera anche sui settori interni. Ancora caldo intenso, con temperature massime di 36-38°C nell’entroterra. Venti occidentali a tratti moderati. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Un parziale cedimento dell’anticiclone porterà maggiore instabilità sull’Appennino Tosco-Emiliano, sul Reatino e sul Frusinate, nonché in particolar modo sull’Umbria con temporali localmente intensi associati a grandine e forti colpi di vento; fenomeni ben più isolati sulle altre aree dell’entroterra. Dunque acquazzoni e temporali contribuiranno a smorzare un po la Canicola ma principalmente nelle aree interessate. Nel lungo termine si andrà probabilmente in contro a una nuova completa stabilizzazione delle condizioni meteo.

(Il Faro online)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.