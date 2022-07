Nettuno, rimossa la recinzione di piazzale Berlinguer

Nettuno – È stata rimossa ieri mattina la recinzione che delimitava il parcheggio di Piazzale Berlinguer, dal lato di via Cavour. Contestualmente è iniziato il montaggio dei salvapedoni che verrà concluso nei prossimi giorni. Fino a cessate esigenze sarà interdetta la sosta negli stalli interessati dai lavori .

Si sta lavorando per completare nel più breve tempo possibili tutti i lavori previsti dal capitolato d’appalto e in questi giorni ci saranno delle limitazioni dei posti auto a disposizione; gli addetti ai lavori sono all’opera per concludere gli interventi nel minor tempo possibile cercando di limitare al minimo i disagi per l’utenza.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Nettuno, clicca su questo link