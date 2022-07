Ostia, i bagnini salvano un ragazzo ma il pattino si schianta sugli scogli: tragedia sfiorata

Ostia – Tragedia sfiorata sul litorale di Ostia, durante l’intervento di salvataggio di tre bagnini. I fatti risalgono alla mattina di oggi: verso le ore 10 un ragazzo tra i 14 e i 16 anni era in acqua in evidente difficoltà. Con lui un amico che, dagli scogli, ha chiamato aiuto.

Sono così intervenuti i bagnini Alessandro e Ivano dello stabilimento Vittoria e dell’Arcobaleno, assieme ad Alin del Bahia. Un recupero impegnativo e pericoloso viste le condizioni del mare ed è per questo che l’intervento ha richiesto l’impegno di ben tre assistenti bagnanti. Rientrando, però, il pattino si è schiantato contro gli scogli e solo l’abilità degli assistenti bagnanti ha potuto scongiurare un epilogo più grave.

