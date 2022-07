Padel, a novembre a Ostia il Fip Promises dedicato ai giovani

Ostia – Il circuito FIP Promises arriva in Italia. Più precisamente a Ostia, sul litorale romano, dove il X4 Padel Club ospiterà dall’8 all’11 settembre prossimi una delle tappe del tour internazionale giovanile.

Il circuito è stato creato nel 2021 dalla Federazione Internazionale Padel e i tornei in questione sono riservati alle categorie under 14, 16 e 18 sia maschili che femminili.

Il nuovo appuntamento italiano si collocherà fra le diverse tappe in giro per il mondo che servono da qualificazione alle FIP Promises Finals, in programma a Monterrey (Messico) dal 28 novembre al 4 dicembre 2022. (federtennis.it)

(foto@Fit Padel- Facebook)

