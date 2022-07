Spettacolo nelle acque del litorale romano: i delfini “danzano” a pochi metri dalla riva

Fiumicino – Schizzi d’acqua, pinne e code che emergono dal mare e anche qualche tutto/capriola. E’ la “danza” dei delfini che, come ogni estate, si rinnova lungo le coste del litorale romano. Diversi gli avvistamenti negli ultimi giorni, anche a pochi metri dalle riva. Da Marina di San Nicola a Passoscuro e fino a Ostia, romani, residenti e turisti, mentre si godono il mare, documentano sui social, soprattutto con reel e tiktok, la bellezza degli “acrobati del mare”.

