Berardo (Terzo Polo): “Il 29 settembre la presentazione del progetto del Nuovo Ospedale di Fiumicino”

“A Natale insieme alla Med S. C. p. A – la Mediterranean Development – abbiamo iniziato a lavorare sul progetto del Nuovo Ospedale, che comprenderà sia un Primo Soccorso completamente attrezzato sia ambulatori per visite mediche specialistiche e diagnostica strumentale”.

Ne dà notizia Alessio Berardo, responsabile di Terzo Polo di Fiumicino.

“La Med S. C. p. A – spiega Berardo – nasce con l’obiettivo di fondere in un’unica società l’esperienza in diversi settori; dall’edilizia alla gestione dei rifiuti, dalla lavorazione dei materiali all’impiego dell’energia rinnovabile, così come la collaborazione di specialisti in ogni settore.

A settembre presenteremo una Proiezione di progetto con il direttore tecnico Salute Vincenzo e con gli architetti della Med S. C. p. A: la maggior parte della liquidità necessaria alla realizzazione del Nuovo Ospedale arriverà – conclude Berardo – da sovvenzioni regionali e fondi europei, grazie al lavoro del team legale del Terzo Polo”.

