Bimbo di 5 anni si perde sulla spiaggia di Scauri. Ore di angoscia

Minturno – Un bimbo si soli 5 anni qualche giorno fa è stato protagonista di una disavventura sul litorale di Scauri. Nel camminare sulla battigia si era allontanato troppo dallo stabilimento nel quale si trovava con la sua famiglia e aveva perso l’orientamento. Deve aver avuto tanta paura il piccino che in preda allo sconforto si è fermato sulla spiaggia del lido “Mario” e ha iniziato a piangere disperato.

Sono stati due ragazzini a notare il piccolo e chiedere aiuto ai gestori dello stabilimento. Questi ultimi, dopo aver rassicurato e rifocillato il bambino che singhiozzando ripeteva come una cantilena: “Voglio papà”, hanno dato l’allarme ai Carabinieri della locale stazione.

I militari sono accorsi. I gestori del Lido Mario e le forze dell’ordine, in breve, sono stati in grado di conquistare la fiducia del bimbo che, una volta rasserenato, ha saputo scandire il nome di suo padre.

Le ricerche sono state avviate immediate anche con l’aiuto dei social e in brevissimo tempo il piccolo ha potuto riabbracciare la sua mamma e il suo papà.

