Roma - Prima di esibirsi all’Ippodromo delle Capannelle, dove ha registrato il secondo sold out romano, il giovane cantante dei record musicali Blanco ha fatto visita a Trigoria. E’ tifosissimo della Roma e l’incontro con i giocatori e i dirigenti è stato diffuso dalla pagina ufficiale dell’As Roma su Twitter. Sorrisi e strette di mano con il capitano Pellegrini, Spinazzola e Mancini, Karsdorp e Abraham, fino a Mourinho.

Riccardo Formiconi, in arte ‘Blanco’ è cresciuto a Brescia e il papà romano e romanista gli ha trasmesso questa passione e colori. Tanto che lo stesso cantante innamorato del calcio, era diventato un difensore cresciuto nel vivaio della Feralpi Salò. Ha giocato a pallone fino al 2019, poi la musica ha preso il posto ufficiale nella sua vita.

Foto 3 di 4







E’ stato un anno eccezionale per Blanco, come per la Roma. Lui ha vinto Sanremo e i giallorossi hanno conquistato la Conference League. Un legame non solo sentimentale allora, ma anche fatto di tappe personali di carriera.

🎤 Ieri Blanco ha fatto tappa a Trigoria! 💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/9duuU7op7g — AS Roma (@OfficialASRoma) July 27, 2022

