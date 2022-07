Civitavecchia – Ruspe in azione in numerosi quartieri di Civitavecchia anche in questi giorni. Particolarmente seguito dall’assessorato ai Lavori pubblici è tuttavia l’intervento che si sta svolgendo a San Liborio.

Come spiega l’Assessore Roberto D’Ottavio: “E’ stato necessario infatti mettere mano alla rotatoria di via Nuova di San Liborio, dove il sottostante serbatoio creava un dislivello pericoloso per la marcia dei veicoli. In settimana l’intervento dovrebbe essere regolarmente concluso.

Foto 2 di 2



Le lavorazioni di Acea nel quadrante tra San Liborio e il Faro hanno del resto consentito un nuovo progresso nella tenuta della rete idrica cittadina, che assicurerà un miglior servizio.

Nei prossimi giorni è atteso anche il ripristino del manto stradale di viale Nenni, che si è assestato dopo l’intervento e che sarà realizzato sempre nel piano d’interventi programmato con Acea”, conclude D’Ottavio.

