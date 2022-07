Fiumicino – È stato inaugurato oggi, 28 luglio 2022, il cantiere per l’inizio dei lavori di rifacimento delle fogne alle case Ater del Villaggio Azzurro di Isola sacra. Presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alle Politiche abitative Massimiliano Valeriani, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, il direttore di Ater Provincia di Roma Bussi, la consigliera regionale Michela Califano, l’assessore all’Ambiente Roberto Cini, la Presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona, i consiglieri comunali Raffaele Megna, Stefano Calcaterra, Barbara Bonanni, Armando Fortini, Massimo Chierchia.

“Oggi siamo qui – ha spiegato l’assessore regionale Valeriani – per la presa in carica dell’area da parte dell’impresa e il rifacimento del sistema fognante che ha fatto disperare e vivere in difficoltà i cittadini del Villaggio Azzurro. Il lavoro di setaccio di tutte le risorse disponibili ci ha consentito di individuarne altre per intervenire anche sui complessi Ater di via Tago, via Vistola e via Oder, interventi pari a oltre 2 milioni di euro per la riqualificazione delle strutture. Entro il 2023 dunque più della metà dei complessi Ater di Fiumicino sarà coinvolto in pesanti lavori di riqualificazione”.

“L’Ater – ha aggiunto il sindaco Montino – ha fatti i primi interventi nelle case popolari di via del Serbatoio a Fiumicino, un lavoro importante di risanamento igienico. Sono lavori non definitivi, poiché quelle case sono molto vecchie con continue problematiche. Adesso ha iniziato anche qui al Villaggio azzurro: la procedura è stata velocissima, avevamo fatto un sopralluogo con Valeriani a febbraio, oggi abbiamo il cantiere. Durerà 90 giorni di lavoro e cambierà la situazione, dove c’era un serio problema igienico. Possiamo dire che è cambiata la rotta: la Regione sta investendo molto, di questo ringrazio l’assessore Valeriani ma anche alla nostra consigliera regionale Califano, che ogni giorno si batte per far avere a Fiumicino risorse. Un grazie va anche al Comitato dei cittadini, in particolare di donne, del Villaggio Azzurro che non mollano mai”.

“L’iniziativa dello scorso anno dei murales – ha proseguito il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – che è servita non solo a rendere più bello il Villaggio azzurro, ma anche a smuovere le acque e porre l’attenzione su un tema annoso, quello della qualità della vita. Esattamente dopo un anno l’esito è stato positivo ed è un primo passo di un lavoro importante che abbiamo messo in campo grazie a Regione, Ater e Comune di Fiumicino”.

“Regione e Ater – ha commentato l’assessore all’Ater Paolo Calicchio – hanno finalmente posto rimedio a un problema che come Amministrazione attenzionavamo da tempo, in quanto trattasi di un problema ultraventennale per i residenti della zona. Merito va a questa Amministrazione, dunque, che dalle parole è passata ai fatti. È un primo passo anche per aprire una interlocuzione con la Regione per determinare la titolarità dei terreni affinché quel comprensorio possa essere oggetto di pubblica vendita, qualora i cittadini fossero interessati e ne avessero possibilità economica”.

“Sono orgoglioso che l’Ater – ha concluso il direttore Bussi – sia riuscita a mantenere la promessa fatta qualche mese fa. I ringraziamenti doverosi vanno alla Regione che ha permesso tutto questo, al sindaco Montino e alla sua Giunta che si sono molto prodigati, ma anche ai miei tecnici e amministrativi che hanno lavorato dietro le quinte dando grande priorità a Fiumicino e dimostrando sensibilità e professionalità”.

Califano (Pd): “Il gioco di squadra funziona sempre”

“Dopo anni di battaglie a Fiumicino riusciamo finalmente a inaugurare i lavori per il rifacimento degli impianti di sollevamento fognario a servizio delle 16 palazzine Ater del Villaggio Azzurro. Siamo stati una goccia cinese. Insieme al sindaco Montino, al vicesindaco Di Genesio Pagliuca e ai residenti abbiamo giocato di squadra riuscendo a far avviare un importantissimo piano di riqualificazione di tutti i comprensori Ater di Fiumicino e Isola Sacra”. Così, in una nota stampa, la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Alcuni interventi sono terminati – spiega Califano -. Altri saranno avviati entro il 2023. In questi 5 anni, grazie alla sensibilità dell’assessore Valeriani che ha ascoltato le tante istanze dei territori e dei tecnici Ater, abbiamo riqualificato decine e decine di comprensori ‘popolari’ della Regione. Abbiamo messo mano a una situazione che non veniva gestita da decenni. C’è voluto tempo, fatica, impegno e molti fondi ma abbiamo avviato un progetto che darà nuovo lustro all’importante patrimonio della nostra azienda territoriale e dignità all’abitazione di tantissimi nostri concittadini”.

“Un ringraziamento speciale – conclude – a chi, sotto il sole cocente o il freddo e la pioggia invernali, lavora per dare concretezza ai nostri provvedimenti. Andiamo avanti spediti”.

