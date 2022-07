Fiumicino, l’assessore Caroccia entra a far parte di Azione, il partito di Calenda

Fiumicino – “Continua ad allargarsi con innesti di valore la compagine di Azione nella provincia di Roma, e sono felice che Angelo Caroccia, assessore ai Lavori Pubblici di Fiumicino, abbia sposato con convinzione la nostra causa, portando con la sua esperienza e competenza i nostri valori sul territorio. Do ad Angelo un caloroso benvenuto nella nostra squadra”.

Così la portavoce nazionale di Azione e Segretaria regionale del Lazio, Valentina Grippo, che esprime soddisfazione per il suo ingresso nel partito di Carlo Calenda, dando ufficialmente il benvenuto ad Angelo Caroccia, Assessore ai Lavori Pubblici di Fiumicino, nella squadra di Azione, “certi che porterà con sé la sua esperienza e competenza ed i valori sul territorio”.

Grande soddisfazione è espressa dallo stesso Angelo Caroccia, che commenta: “Condivido il progetto di Azione e sono pronto a contribuire all’ulteriore radicamento del partito sul territorio. Ringrazio Carlo Calenda e Valentina Grippo per la fiducia ripostami, sono convinto che riusciremo a lavorare bene con pragmatismo e serietà ai bisogni dei fiumicinesi continuando l’opera di ammodernamento ed innovazione del territorio, con una marcata attenzione anche a quanto sta accadendo in ambito aeroportuale dove la situazione è fuori controllo, all’attestazione sul territorio di nuove importanti infrastrutture portuali che, fatte con il giusto criterio, possono dare un grande impulso occupazionale”.

“Inoltre è essenziale continuare, così come avviato, a mettere in atto azioni essenziali per rendere i territori il più autosufficienti possibili dal punto di vista energetico ed idrico, con la messa in opera di un desalinizzatore per utilizzare l’acqua del mare per usi domestici così come avviene già in Israele e paesi arabi. Concludo – aggiunge l’assessore – ringraziando il direttivo di Azione e Carlo Calenda per l’autonomia accordatomi a livello locale”.

