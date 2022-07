Formula Uno, Vettel lascia a fine stagione: “Decisione sofferta, ma necessaria”

Sebastian Vettel ha deciso. A fine stagione lascerà la carriera in Formula Uno. Lo ha annunciato a sorpresa questo pomeriggio. Il tedesco ha vestito i colori della Ferrari dal 2015 al 2021 e ha collezionato in tutto 14 vittorie su 53 Gran Premi.

Ha conquistato 12 pole position e per due volte ha sfiorato la vittoria al Mondiale, precisamente nel biennio 2017-2018: “È stato un onore condividere con te così tanti ricordi in Formula 1. Non vediamo l'ora di goderci insieme le ultime gare nel paddock. Ti vogliamo bene. In bocca al lupo per le tue sfide future nella vita". In questo modo La Ferrari ha salutato Vettel.

"Questa scuderia avrà sempre un posto speciale nella Formula 1 e le auguro tutto il successo che merita – ha detto il tedesco - voglio poi ringraziare tutta la famiglia Ferrari e, soprattutto, i suoi tifosi sparsi in tutto il mondo per il sostegno che mi hanno dato in questi sei anni".

Sebastian ha dichiarato: “Negli ultimi due anni sono stato un pilota Aston Martin e, sebbene i nostri risultati non siano stati così buoni come speravamo, abbiamo messo le basi per una squadra che possa competere ai massimi livelli negli anni a venire”. Come prosegue a riportare il sito di SportMediaset, il tedesco sottolinea: “È stato un privilegio lavorare con un gruppo composto di persone ambiziose, capaci e preparate. Auguro loro ogni bene. Spero che il lavoro fatto l'anno scorso e che sto continuando a fare quest'anno sia utile allo sviluppo di una squadra che sarà vincente in futuro. Darò il massimo da qui alla fine dell'anno con quell'obiettivo in mente, dando come sempre il massimo nelle ultime dieci gare. La decisione di ritirarmi è stata una difficile da prendere, ci ho pensato molto. A fine anno voglio prendermi un po' di tempo per riflettere sul dopo”.

Poi conclude: “Essendo padre, voglio passare più tempo con la mia famiglia, ma oggi non si tratta di dire addio". Il messaggio di Sebastian arriva alla vigilia del Gran Premio di Ungheria, che in carriera ha vinto due volte con la Ferrari.

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

It’s been an honour to share so many memories with you in Formula 1. Looking forward to enjoying the last few races together in the paddock. Ti vogliamo bene, #Seb5 ❤️

Best of luck for your future challenges in life 👊 #essereFerrari🔴 @f1 pic.twitter.com/JiLO6WiowX — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 28, 2022

