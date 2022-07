Il Settebello dei record: una sfilza di successi costruiti al Centro Federale di Ostia

Ostia – Il cuore dei successi del Settebello è il carattere del team azzurro, il talento, la tradizione e il grande lavoro fatto da Coach Alessandro Campagna che nel tempo ha saputo amalgamare e mettere insieme una squadra eccezionale in acqua. Ma anche il luogo dove sono stati costruiti i trionfi sembra essere fondamentale. E il Settebello dal 2010 lo fa al Centro Federale Frecciarossa di Ostia. A un passo dal mare gli azzurri si sono radunati, hanno costruito schemi, tattica, hanno fatto tornei internazionali e collegiali con altre squadre mondiali.

Con il mare di Ostia negli occhi e il profumo della brezza hanno portato l’Italia e la stessa Ostia con loro sui podi internazionali. Hanno trovato quella tranquillità d’animo e di sportivi, importante per la concentrazione e l’isolarsi evidentemente dal mondo, che li ha portati a conquistare per la prima volta la World League (leggi qui). Si sono arresi gli Stati Uniti, in una rivincita mondiale, che Alessandro Campagna e gli azzurri hanno voluto a tutti i costi. Partiti dall’Italia e proprio da Ostia, dove il Settebello ha preparato anche questa competizione, portano a casa e sotto il cielo italiano il Trofeo della Coppa del Mondo di pallanuoto maschile. Stella di tanti tifosi ed esempio di un movimento che la Nazionale di porta dietro come segno di crescita del movimento, il Settebello ha costruito i suoi successi azzurri a Ostia. Ma il mondo della pallanuoto ha esultato anche per i successi del Setterosa. Insieme al team maschile, anche quello femminile trova in Ostia la sua casa perfetta dove preparare partite e trionfi.

Il palmares di successi del Settebello dal 2010

L’argento agli Europei di Zagabria nel 2010, il Mondiale di Shangai l’anno dopo e poi il titolo di vicecampioni olimpici nel 2012 a Londra. Non solo. Nel 2014 è arrivato il bronzo continentale e poi nel 2016 il terzo posto ai Giochi di Rio. Nel 2019 ecco il titolo mondiale a Gwangiu e l’ultimo argento di quest’anno.

..fino alla Coppa del Mondo ottenuta questa sera a Strasburgo. Una pioggia di successi conquistati partendo da Ostia e dal sistema pallanuoto italiano. Un esempio per il mondo intero evidentemente. Fino ai confini del mondo.

