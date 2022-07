Gestione dei rifiuti, il X Municipio dice “sì” al Termovalorizzatore

Ostia – “Siamo soddisfatti dell’approvazione in Consiglio del Municipio X della nostra mozione a favore del Termovalorizzatore, che chiede inoltre che sia di massimo livello di produzione energetica, miglior qualità architettonica e ambientale e che preveda un costante monitoraggio ambientale con adeguata rete di sensori che interessi tutte le comunità limitrofe che saranno coinvolte. E per questo ringrazio la maggioranza”. È quanto dichiara Andrea Bozzi, capogruppo della “Lista Calenda” in Municipio.

“Nella mozione approvata c’è anche l’impegno verso il Campidoglio a mettere in campo radicali strategie per migliorare la raccolta differenziata, che è il vero vulnus della Capitale, perché il termovalorizzatore, come ripetiamo da mesi, non è un impianto ad essa alternativo, tutt’altro. Il Termovalorizzatore lavora il residuo indifferenziato e semmai è alternativo alle discariche, su cui Roma si è sempre seduta e dove ancora oggi conferiamo più del 30% di rifiuti, mentre l’Unione Europa ci chiede di ridurre il conferimento al 10% entro il 2035″.

“Bene ha fatto il Sindaco Gualtieri – conclude Bozzi – ad assumere questa posizione netta sul progetto e anche ad andare in Francia a visitare un impianto di nuova generazione, perfettamente inserito nel contesto urbano e che produce energia a beneficio di cittadini e aziende, anche se basta andare a Padova per trovare le stesse caratteristiche. Chi fomenta paure immotivate lo fa evidentemente in modo strumentale, perché in tutta Italia vi sono impianti moderni e sicuri che lavorano anche i nostri rifiuti, facendoli diventare risorse economiche per altri. Un ulteriore paradosso che speriamo presto finirà con la realizzazione dell’impianto che è solo una parte di quelli che occorrono per la corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti a Roma”.

