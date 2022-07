Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo i forti temporali delle ultime 24 ore la “Porta Atlantica” resta aperta per una saccatura che andrà a riposizionarsi sul comparto anglosassone. Associati a questa saccatura almeno due impulsi instabili che transiteranno sulla Penisola tra le giornate di giovedì e di venerdì. Anche questa volta le regioni più esposte saranno quelle settentrionali, tuttavia nel passaggio di venerdì che si dimostra più incisivo, la perturbazione dovrebbe riuscire a raggiungere anche la Toscana. Il Sud e il resto del Centro continueranno a risentire di un campo barico elevato non più pienamente africano ma ibrido, afro mediterraneo, con maggiore stabilità e temperature elevate ma meno roventi. In questo contesto comunque non si esclude lo sviluppo di qualche temporale di calore in Appennino durante le ore centrali.

METEO DOMANI 28 LUGLIO. Al Nord: Giornata inizialmente soleggiata, poi dal pomeriggio temporali su Alpi, Prealpi e alta Val Padana. Temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 30 e 34. Al Centro: Soleggiato o poco nuvoloso sulle coste, più nubi sui rilievi con qualche rovescio o temporale tra pomeriggio e sera. Temperature stabili, massime tra 33 e 37. Al Sud: Cielo soleggiato, salvo addensamenti e qualche temporale sui rilievi di Molise, Campania e Basilicata. Temperature in calo, massime tra 31 e 36, superiori sulle Isole maggiori.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: giornata stabile e in prevalenza soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, con temperature massime in leggera attenuazione, ma clima ancora molto caldo specie nell’entroterra; punte locali di 36-38°C. Da segnalare locali spunti instabili sui settori appenninici e pre-appenninici, localmente su medio-bassa Toscana interna nel corso del pomeriggio. Venti a regime di brezza. Mare da mosso a poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Un parziale cedimento dell’anticiclone porterà maggiore instabilità sull’Appennino Tosco-Emiliano, sul Reatino e sul Frusinate, nonché in particolar modo sull’Umbria con temporali localmente intensi associati a grandine e forti colpi di vento; fenomeni ben più isolati sulle altre aree dell’entroterra. Dunque acquazzoni e temporali contribuiranno a smorzare un po la Canicola ma principalmente nelle aree interessate. Nel lungo termine si andrà probabilmente in contro a una nuova completa stabilizzazione delle condizioni meteo.

(Il Faro online)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.