Omicidio Tamburrino, i Carabinieri di Latina arrestano un 76enne

Latina – Nel pomeriggio di ieri, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, la Squadra Mobile di Latina ed i Carabinieri del NAS di Latina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Latina, sottoponendo agli arresti domiciliari, presso idoneo luogo di cura, un 76enne, paziente psichiatrico, in relazione al quale emergono gravi indizi di responsabilità per l’omicidio di Enrico Tamburrino.

I fatti si riferiscono a quanto accertato dagli agenti della Squadra Mobile di Latina la mattina del 14 maggio 2021, allorquando la vittima, ospite da pochi giorni presso una RSA di Pontinia, era stata aggredita con diversi pugni al volto, senza alcun motivo apparente, da un altro paziente, ospite psichiatrico della medesima struttura; a seguito di tale aggressione il predetto era ricoverato con diverse fratture presso l’ospedale Santa Maria Goretti, dove è morto il successivo 27 maggio.

Le indagini coordinate dalla Procura di Latina permettono di ipotizzare che l’odierno indagato era capace di intendere e di volere anche al momento dei fatti; gli ulteriori approfondimenti investigativi, almeno in termini di gravità indiziaria, hanno evidenziato che l’indagato aveva avuto un atteggiamento aggressivo fin dall’ingresso in Rsa e qualche settimana prima dei fatti aveva manifestato un comportamento analogo a quello avuto con la vittima.

Il 76enne è indagato per omicidio preterintenzionale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

