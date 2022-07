Prevenzione oncologica, oltre 140 persone al camper della Asl Roma 3

Fiumicino – “E’ stata nuovamente un successo la giornata dedicata alla prevenzione oncologica che si è tenuta a Piazzale Borsellino a cura della Asl RM3 con la collaborazione dell’amministrazione comunale”. E’ quanto dichiara l’assessora alle Pari Opportunità Anna Maria Anselmi.

“Al camper della Asl si sono recate 147 persone – sottolinea Anselmi -, sfidando il caldo torrido. Segno evidente che le persone hanno recepito l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce”.

“Ringrazio la Asl RM3 per questa ennesima giornata organizzata sul nostro territorio e la dottoressa Maria Rita Noviello che ha accolto le nostre cittadine e i nostri cittadini rispondendo a tutti i loro dubbi e le loro domande – conclude -. Ci auguriamo che questa collaborazione con la Asl continui nei prossimi anni per garantire un servizio importantissimo”.

