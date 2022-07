Rapinò armato di pistola una prostituta: 43enne arrestato nel campo rom di Acilia

Ostia – I poliziotti del X distretto Lido di Roma hanno dato esecuzione, all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma e richiesta dalla Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino italiano di 51 anni. L’uomo è stato condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione, oltre che al pagamento di 1200 euro di multa con l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per i reati di estorsione in concorso e truffa.

Sempre gli uomini del X distretto Lido di Roma hanno dato esecuzione ad un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, nei confronti di un cittadino nato a Milano di 43 anni. L’uomo, rintracciato all’interno di un campo rom nella zona di Acilia, nel 2015 poiché gravemente indiziato di una violenta rapina con l’utilizzo di una pistola nei confronti di una prostituta, alla quale aveva sottratto 240 euro ed il telefono cellulare. Il 43enne dovrà scontare la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

