Ritorna a Formia il “Kebanda Street Band Festival”

Formia – Il Kebanda Formia Street Band Festival compie nove anni e dopo una lunga sosta riapre i battenti. Dopo il successo dello Swing Festival, Formia si appresta a rivivere due giornate all’insegna della musica, dell’arte di strada e del divertimento. Venerdì 29 luglio nel borgo di Mola (dalle ore 20:30) e sabato 30 luglio nel centro città (dalle ore 18:30) band di strada saranno le protagoniste di incursioni musicali nelle piazze e nelle strade cittadine.

Il festival, che si svolge in modo del tutto itinerante, nasce con lo scopo di divulgare la musica e le attrazioni di strada e nello stesso tempo far conoscere i luoghi più caratteristici della città. A tal proposito, nella giornata di sabato 30 luglio, in occasione dell’evento “FORMIAcelebratesLIBERACE”, sarà prevista una esibizione alle ore 19:00 nel Borgo di Castellone e idealmente il festival unirà il quartiere di Castellone, da cui parte, al Borgo di Mola che sarà il punto di arrivo attraversando il centro cittadino.

La manifestazione comprende diverse finalità: turistico-culturali-ricreative, promozioni di attrattive di strada e supporto alle attività commerciali. Il Kebanda Street Band Festival, sostenuto e finanziato dai fondi della Regione Lazio e patrocinato dal Comune di Formia, è organizzato dall’Associazione Vivimare Aps. Si avvale della collaborazione delle Associazioni del Centro Commerciale Naturale le Due Torri, della Pro Loco Città di Formia, del Borgo di Mola e inoltre del prezioso supporto di tanti operatori commerciali locali che permettono la realizzazione del Festival.

Show spettacolari, live band e banchetti gastronomici (la moneta ufficiale sarà ancora una volta il Papiro) allieteranno coloro i quali vorranno scoprire le bellezze culturali ed artistiche cittadine promuovendo eventi ed interventi di artisti di strada, che possano non solo dare lustro al territorio, ma permettere incontri creativi ed aggregazione tra le persone. L’evento, che torna a distanza di tre anni, è diventato un appuntamento musicale imperdibile e fra i più attesi nella stagione estiva, ma soprattutto autentica vetrina per le street band di tutto il panorama nazionale e non solo. Ha sempre espresso una spiccata vocazione internazionale e gli spettacoli sono completamente gratuiti. Un grande contenitore di gioia e spensieratezza che riesce a coinvolgere bambini e adulti in grandi giornate di festa. Il ritmo delle note musicali, il folklore e le esibizioni delle street band renderanno le strade formiane un palco musicale colorato e in continuo movimento. La grande capacità dei musicisti prenderà il sopravvento su tutti i passanti, accompagnandoli lungo una piacevole passeggiata e molto spesso coinvolgendoli in esibizioni esilaranti.

