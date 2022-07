Sul Lungomare di Campo di Mare arriva il Vespa Club Cerveteri

Cerveteri – All’interno del villaggio estivo sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare arrivano le meravigliose vespe d’epoca del Vespa Club Cerveteri. Una meravigliosa sfilata ed esposizione del gioiellino su due ruote, che tra aree food e giostre intratterrà appassionati e curiosi di questo storico mezzo di trasporto che ha segnato intere generazioni. L’appuntamento è per venerdì 29 luglio, dalle ore 18:00 fino alle ore 24:00.

“Dopo i due giorni straordinari di Jovanotti sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, a Campo di Mare proseguono le serate di intrattenimento a pochi passi dalla spiaggia – ha detto Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – fino a domenica 31 luglio prosegue il villaggio di ‘Aspettando il Boom’. A stazionare sul Lungomare, venerdì le meravigliose vespe d’epoca. Con il Vespa Club di Cerveteri c’è oramai un rapporto solido: sono tantissime le occasioni in cui con le loro amate e preziosissime vespe hanno portato colore e allegria nelle iniziative estive e tipiche della tradizione della nostra città”.

Il villaggio è stato inaugurato lo scorso 15 luglio ed ogni sera ha rappresentato un importante punto di ritrovo per le famiglie. “Nelle prossime ore – conclude la Battafarano – annunceremo anche il programma completo dell’Estate Cerite 2022”.

