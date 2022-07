Torvajanica, a settembre l’abbattimento dell’ecomostro

Pomezia – A settembre verrà abbattuto l’ecomostro di Piazza Ungheria, a Torvajanica. Un appuntamento particolarmente atteso dalla cittadinanza che ha visto per 15 anni il litorale deturpato da una struttura mai completata e fatiscente. La cittadinanza potrà partecipare al progetto raccontando come vedrebbe la nuova piazza da realizzare al posto dello scheletro di cemento armato.

“Avviamo un processo partecipato sul futuro di quest’angolo di Piazza Ungheria – annuncia il Sindaco Adriano Zuccalà – I cittadini possono condividere le loro idee, scrivendo alla mail lamiaproposta@comune.pomezia.rm.it

La città è patrimonio comune e tutti sono chiamati a partecipare nel delinearne il nuovo volto: con l’abbattimento dell’ecomostro cambia lo skyline del nostro litorale. Un impegno che avevamo preso sin dal nostro insediamento e che solo noi, in tanti anni di promesse, abbiamo rispettato, aggiudicandoci l’asta pubblica e compiendo una serie di atti che ci hanno portato al risultato finale: restituire la vista mare nella piazza che è il biglietto da visita del nostro litorale”.

