Verso il Gp di Ungheria, Sainz: “La Ferrari può lottare ancora per il Mondiale”

Il sorpasso su George Russel di domenica scorsa al Gran Premio a Le Castellet ha lasciato un segno. Quel gesto di grande campione della Formula Uno è entrato negli annali del Mondiale. E Carlos Sainz, poi arrivato quinto alle spalle di un podio pazzesco con al comando Verstappen ed Hamilton, non molla e ha voglia di rifarsi in Ungheria. L’occasione lo attende già il prossimo 31 luglio in gara.

Sainz è ottimista con la sua Ferrari veloce. Ci crede ancora alla vittoria del Mondiale: “Possiamo rimontare, nonostante lo svantaggio. Gli alti e bassi ci sono stati e ci saranno per tutti”. Ha detto in conferenza stampa.

Arrivano dallo spagnolo, anche parole d’affetto per Sebastian Vettel, che si ritirerà a fine stagione: “È stato un onore correre con te”. Ha scritto sulla sua pagina Facebook.

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

