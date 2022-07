Viaggio studio in Olanda per gli studenti dell’Ic “Ettore Sacconi” di Tarquinia

Tarquinia – Con il viaggio studio in Olanda dal 12 al 17 luglio, gli studenti dell’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia hanno concluso le mobilità in programma dell’“Intercultural awareness by photography”. Durante il soggiorno i ragazzi hanno incontrato gli studenti delle scuole di Polonia, Romania e Cipro coinvolte nel progetto didattico, avendo modo di raccogliere e scambiare una serie di idee e immagini delle proprie attività e sull’Europa.

I ragazzi ad Amsterdam hanno avuto l’opportunità di visitare il museo “Van Gogh”, il museo della fotografia “Huis Marseilles”, “The EYE” (museo del cinema), il museo interattivo della scienza “NEMO”; mentre a L’Aia hanno visitato il “Peace Palace” e the “Mauritshuis”. Insieme agli altri studenti hanno realizzato una serie di lavori, tra cui una raccolta di considerazioni su come costruire un’Europa migliore.

“La visita al Peace Palace ha dato modo ai ragazzi di cogliere più da vicino elementi che accomunano le persone in tutto il mondo – affermano i docenti dell’IC “Ettore Sacconi” che hanno preso parte al viaggio -. Leggendo i biglietti appesi sull’albero della pace, hanno potuto comprendere le molteplici sfaccettature del dolore e capire l’importanza di vivere in pace all’interno dell’Unione Europea. Gli studenti hanno poi partecipato a una serie di attività culturali: dall’incontro dal vivo con le opere di Van Gogh, Gaugin, Manet e Picasso a quello con i lavori di Vermeer, Rembrandt, Holbein, Brueghel e Fabritius. I ragazzi, al museo del cinema, hanno seguito l’evoluzione della fotografia e della settima arte. Al museo delle scienze, hanno effettuato esperimenti di fisica. L’incontro finale ha lasciato in tutti il desiderio di rincontrarsi e consolidare le amicizie sbocciate grazie ai programmi di studio dell’Unione Europea”.

