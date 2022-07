12 mesi dall’oro di Tokyo, Rodini-Cesarini: “Bellissimo vincere. Seguiteci ancora”

Sabaudia – E’ già passato un anno dall’impresa straordinaria delle azzurre. La prima barca al femminile a staccare l’oro olimpico dalla storia. Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno scritto le pagine della leggenda a Tokyo nel doppio pesi leggeri.

E dopo 12 mesi eccole di nuovo, dopo un periodo complicato, tornare in barca per preparare gli Europei di canottaggio, ormai imminenti, e poi i Mondiali di settembre.

Diffondono un messaggio in video (come riporta SkySport) le atlete delle Fiamme Gialle (Rodini) e delle Fiamme Oro (Cesarini): “E’ stata una figata vincere le Olimpiadi. Dopo un periodo complicato siamo tornate in barca e vogliamo dare il massimo”. Federica è carica e non vede l’ora di tornare in gara. Anche Valentina lo è e invita gli appassionati di questo sport a fare il tifo: “Seguiteci ai prossimi Europei e poi ai Mondiali”.

(foto@canottaggio.org)

