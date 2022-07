Al castello di Santa Severa Marina Rei e, special guest, Carmen Consoli

Santa Marinella – “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, venerdì 29 luglio alle 21, Marina Rei , special guest, Carmen Consoli.

Marina Rei torna dal vivo in questa estate 2022 con un nuovo tour tutto suo dopo aver accompagnato alla batteria Carmen Consoli per il suo Volevo Fare la Rockstar Tour. Il 6 maggio è stato pubblicato il suo nuovo singolo “Un Momento di Felicità” che la vede nuovamente al fianco della Cantantessa. Il brano è lavorato interamente dalle due Artiste che hanno scritto, suonato e prodotto la traccia. “Un momento di felicità” prende così forma dalle chitarre e dal basso di Carmen Consoli, e dalla batteria, pianoforte e percussioni di Marina Rei.

I versi cantano il senso della perdita e l’inizio di un nuovo viaggio, la consapevolezza del passato e lo sguardo rivolto al futuro. La sensibilità artistica di Carmen e Marina si fa viscerale, mentre la musica accompagna lieve il suono delle parole. Due cantautrici e musiciste, coerenti al proprio percorso da sempre fuori dagli schemi e dalle regole del mercato, che trovano nell’arte la risposta al desiderio di libertà e nella musica la vera forza rivoluzionaria.

L’amicizia, il viaggio, il ricordo dei loro padri. La promessa mantenuta nel tempo, quella di scrivere un giorno insieme: è fatto di questo il loro “momento di felicità”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Santa Marinella, clicca su questo link