Consiglio comunale ad Ardea, il Sindaco nomina i primi 5 assessori: ecco chi sono

Ardea – Durante il consiglio comunale di giovedì 28 luglio il Sindaco ha comunicato i nomi dei primi cinque componenti della Giunta Comunale e che quindi saranno nominati Assessori. Si tratta di Alessandro Quartuccio, Simone Centore, Veronica Felici, Gaetano Mastroianni e Anna Lucia Estero. Le deleghe verranno rese note a breve, così come nei prossimi giorni sarà anche completato l’esecutivo con gli ulteriori due Assessori.

“La scelta degli Assessori è ricaduta per larghissima parte su persone del territorio di Ardea – ha spiegato il Sindaco -. Persone preparate e che si metteranno a disposizione per il bene della nostra città. Prendo impegno a completare la Giunta entro pochi giorni”.

Eletta la nuova commissione elettorale comunale

Il Consiglio Comunale di Ardea ha eletto la nuova commissione elettorale comunale. A comporre la commissione, presieduta dal Sindaco pro tempore Maurizio Cremonini, saranno i consiglieri Davide Sarrecchia (maggioranza), Veronica Ortolani (maggioranza) e Cassandra Volante (opposizione). I membri supplenti, invece, saranno i consiglieri Eleonora Leoni (maggioranza), Luana Ludovici (maggioranza) e Niko Martinelli (opposizione).

Francesco Giordani è il presidente del consiglio comunale

Eletto anche il Presidente del Consiglio Comunale: l’unanimità dei presenti ha scelto Francesco Giordani.

“Sono felicissimo di essere stato eletto Presidente del Consiglio Comunale all’unanimità dei votanti – ha commentato il neo Presidente Giordani -. Farò il possibile affinché tutto proceda nel migliore dei modi e spero che si possa fare qualcosa di veramente essenziale per il nostro paese”.

Sempre all’unanimità, il Consiglio Comunale ha eletto Alessandro Mari come Vice Presidente.

