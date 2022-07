Dal nuoto, al judo fino all’atletica: altre medaglie per l’Italia agli Eyof 2022

Nuove medaglie per gli atleti azzurri agli Eyof di Banská Bystrica 2022. L’Italia fa sua la Mixed Pair, prova a squadre della ginnastica artistica con un ragazzo e una ragazza al via per ogni Paese.

Riccardo Villa e Arianna Grillo si sono alternati ai sei apparati classificandosi primi dopo i primi due round e guadagnando così l’accesso alle semifinali. A quel punto la coppia azzurra ha superato l’Ucraina, poi in finale il successo ai danni dei tedeschi che vale la medaglia d’oro.

Nuotatori italiani ancora sugli scudi. Nelle finali odierne sono arrivati gli ori di Alice Dimaggio nei 100 farfalla e di Davide Passafaro nei 50 stile libero. Argento, invece, per Daniele Del Signore nei 200 dorso.

Medaglie anche nell’atletica con Lorenza De Noni, argento negli 800 metri, e Elisa Marcello, bronzo nei 200 metri. Bronzo anche per Beatrice Temperoni nella prova in linea di ciclismo. Nell’arrivo in volata vittoria dell’inglese Ferguson, seconda la spagnola Ostiz Taco, terza l’azzurra. Rispettivamente sesta e settima le altre italiane Linda Sanarini e Alice Bulegato. Medaglia di bronzo anche per Sara Corbo nel judo, categoria -63kg.

Bene nel tennis Aurora Nosei, che ai quarti di finale di singolare si è imposta sulla lituana Zeltina con il punteggio di 7-5 3-6 6-3: in semifinale se la vedrà con la tedesca Farber.

Prosegue il cammino, infine, della coppia azzurra di doppio misto di badminton. Al primo turno Simone Piccinin e Carolina Rauner hanno prima superato la coppia slovena Koscak-Blazina 22-20 15-21 21-17 e successivamente i lettoni Sala-Zitane 21-16 21-13. (coni.it)(foto@coni.it)

