Fiumicino, il Consiglio comunale approva la manovra di Bilancio per il biennio 2022/2024

Fiumicino – “Abbiamo approvato in Consiglio comunale la manovra di salvaguardia degli equilibri di Bilancio e assestamento generale del Bilancio per il biennio 2022/2024″. Ad annunciarlo sono le consigliere e i consiglieri di maggioranza presenti in aula.

“La manovra prevede opere importanti per la città – spiegano – come le tre piazze molto attese (Fregene, Focene e Isola Sacra) e il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. E contiene anche interventi a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Ci riferiamo, ad esempio, allo sportello disabilità e ai finanziamenti per l’ippoterapia, nonché alla realizzazione della casa per il “dopo di noi”, e cioè per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità che non hanno più assistenza familiare”.

“Si tratta di scelte importanti per le cittadine e i cittadini di Fiumicino – concludono – sotto diversi aspetti, sia per quanto riguarda la crescita della città e la nascita di luoghi di aggregazione fondamentali, come le piazze, sia per quanto riguarda l’attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione a cui questa amministrazione è sempre attenta”.

