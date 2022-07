Formula Uno, Leclerc rialza la testa e ci crede: “Posso diventare campione”

Andare oltre l’errore al Gran Premio di Le Castellet di domenica scorsa per puntare con tutto se stesso al titolo mondiale. vuole voltare pagina Charles Leclerc e può farlo già questo 31 luglio.

L’appuntamento è quello del Gran Premio di Ungheria e la Ferrari punta al podio. Sono 63 i punti di distacco tra il francese e il campione del mondo Max Verstappen: “Naturalmente l’obiettivo resta quello di diventare campione – sottolinea Leclerc, come riporta SkySport -. Non mi preoccupa il fatto che non vinciamo il titolo piloti da così tanti anni: io ci crederò fino alla fine”.

Le prove libere in pista da oggi alle ore 14.

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.