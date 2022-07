Roma – Non conoscono sosta le attività preventive messe in atto dai Carabinieri del Gruppo di Roma nelle principali aree interessate dall’afflusso di turisti nella Capitale e nelle periferie, finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità.

Nelle ultime 48 ore, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, il bilancio è di 4 persone arrestate per furto aggravato e una quinta gravemente indiziata di tentata rapina impropria.

I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato un cittadino nigeriano di 43 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, sorpreso all’esterno di un centro commerciale di via di Valle Aurelia in possesso di bottiglie di superalcolici, per un valore di oltre 120 euro, appena trafugati dagli espositori di uno dei negozi.

In via Gioberti, invece, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante hanno arrestato un cittadino georgiano di 40 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, poiché gravemente indiziato del reato di tentata rapina impropria. L’uomo, dopo aver forzato le placche antitaccheggio di alcuni capi di abbigliamento – del valore complessivo di 750 euro – esposti in un grande magazzino della zona, ha aggredito il personale di sicurezza dell’esercizio che lo aveva scoperto, nel tentativo di divincolarsi e fuggire col malloppo.

Un altro cittadino georgiano di 43 anni, con precedenti, è stato, invece, fermato dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini subito dopo essere stato sorpreso in una profumeria dell’area commerciale della stazione ferroviaria in possesso di due confezioni di profumo, del valore di 200 euro, a cui aveva appena staccato le placche antifurto. Poco prima, i Carabinieri erano stati attivati dall’addetto all’accoglienza dello stesso negozio del Forum Termini, che aveva sorpreso un cittadino cubano di 46 anni, con precedenti, mentre si stava allontanando dal negozio con una maglia del valore di circa 200 euro nascosta sotto gli abiti.

Infine, i Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno arrestato un romano di 43 anni, con precedenti, bloccato dopo una breve fuga con 12 bottiglie di alcolici, del valore di circa 500 euro, trafugate da un supermercato di via Casilina da cui era scappato utilizzando una porta antincendio non allarmata. Rincorso dal personale dipendente dell’esercizio, i Carabinieri, allertati grazie ad una segnalazione giunta al “112”, lo hanno arrestato in viale della Bella Villa.

In tuti i casi presi in esame, la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai responsabili dei punti vendita derubati.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

