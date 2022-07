Il sindaco di Ardea incontra i cittadini del centro storico del Comitato “Pane e Cultura”

Ardea – Lo scorso 26 luglio 2022, nella sede municipale, il sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini, ha incontrato un gruppo di cittadini del centro storico, riuniti nel Comitato spontaneo “Pane e Cultura”.

“L’incontro è stato particolarmente proficuo e ci siamo fatti carico di alcune problematiche, attivandoci per trovare soluzioni – ha commentato il Sindaco -. In particolare, è stato stabilito che il prossimo 15 settembre, alle ore 20.00, nell’Aula Consiliare ‘Sandro Pertini’ di via Laurentina, si terrà un’assemblea aperta a tutta la cittadinanza proprio per discutere delle problematiche e del futuro del nostro centro storico, con la partecipazione di tecnici ed esperti di urbanistica”.

Durante l’incontro del 26 luglio sono state affrontate diverse tematiche: manutenzione della strada d’ingresso al paese e di via Santa Marina, adozione di soluzioni per il Castello Sforza cesarini, adeguamento e ampliamento del mercato del sabato, apertura serale dei siti archeologici, proposte per la riapertura di locali commerciali e botteghe artigianali, creazione di un corridoio pedonale lungo il perimetro cittadino, incentivazione del decoro urbano e creazione di strutture per i giovani.

