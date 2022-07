Ladispoli, alla Farmacia 2 cambiano gli orari di apertura dal 1 al 6 agosto

Ladispoli – Flavia Servizi rende noto che la settimana dal 1 al 6 agosto 2022 ci sarà una temporanea variazione degli orari della Farmacia 2 di viale Europa 22 che sarà aperta dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00.

Flavia Servizi inoltre rende noto che da venerdì 29 luglio 2022 riprende il servizio tamponi Covid 19, con referto in giornata, presso la Farmacia 2 di viale Europa 22. Per accedere al servizio è necessario prenotare online accedendo alla piattaforma rinvenibile scansionando il qr code o all’indirizzo www.flaviaservizi.it. I tamponi, al costo di dieci euro, si possono effettuare dal lunedì al sabato, presso la Farmacia 2 di viale Europa.

Lunedì 09:00 -12:00; 16:30-19:30

Martedì 16:30 -19:30;

Mercoledì 09:00 -12:00

Giovedì 16:30 – 19:30;

Venerdì 09:00 -12:00; 16:30-19:30;

Sabato 09:00 – 12:00.

Il servizio sarà effettuato esclusivamente nell’orario prenotato. In caso di rinuncia si prega di procedere alla disdetta accedendo alla mail di conferma. Flavia Servizi ricorda che per effettuare il test non è necessaria la prescrizione medica. L’utente non dovrà avere una temperatura superiore a 37.5°, dovrà essere munito di documento di identità, tessera sanitaria e indossare la mascherina. I dati del paziente e l’esito del test saranno comunicati alla Asl di riferimento.

