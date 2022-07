Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Non era certamente il tipo di break al grande caldo che auspicavamo ma purtroppo quando le condizioni climatiche diventano estreme, anche i fenomeni che da esse scaturiscono assumono carattere estremo. C’è un nuovo avviso meteo per l’Italia, non tutta, a causa di un intenso fronte atlantico in arrivo dalla Francia che colpirà le regioni settentrionali e una parte del Centro nella seconda parte della giornata di venerdì. A causa della conformazione della saccatura che metterà a contatto correnti fresche nord atlantiche con aria caldo umida mediterranea, sono attesi fenomeni violenti a prevalente carattere temporalesco con grandine di grosse dimensioni e forti colpi di vento. E questo mentre sul resto della Penisola permarranno condizioni di caldo afoso diffuso senza fenomeni significativi. La marcata instabilità di questa giornata avrà degli strascichi anche nelle prima parte del weekend.

METEO VENERDI’ 29 LUGLIO. Le ore del mattino, avremo solo un po’ di nuvolosità irregolare al Nord ma non ci saranno fenomeni significativi anche se non si esclude qualche goccia di pioggia sulle zone alpine. Altrove il sole dominerà incontrastato. Nelle ore pomeridiane avremo una graduale intensificazione dell’instabilità sulle zone alpine/prealpine e pedemontane con possibilità dei primi forti temporali che localmente potranno interessare già alcuni tratti di pianura. Ma non è questa la fase più intensa, il fronte vero e proprio dovrebbe infatti transitare solo più tardi. Sotto la lente tra la sera e la notte pianura piemontese, Liguria, pianura lombarda meridionale ed orientale, pianura emiliana, medio-bassa pianura veneta e coste friulane, dove saranno maggiormente probabili nubifragi, grandine anche di grosse dimensioni e violenti colpi di vento (raffiche anche over 70-80km/h), ma fenomeni violenti non sono esclusi anche sui settori di pianura più alti e pedemontane. Nel contempo, forti temporali interesseranno anche la Toscana e si propagheranno entro la notte anche alle Marche. Anche qui sono attesi fenomeni violenti con colpi di vento e grandine. Come detto in precedenza il resto della Penisola non risentirà di questa instabilità con il caldo che continuerà a penalizzare le regioni centro meridionali dove sono attese ancora punte massime di 38°C.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: un rinforzo dell’anticiclone tenderà a portare condizioni di stabilità prevalente su Toscana, Umbria e Lazio. Locale instabilità in Appennino, specie sui crinali del Frusinate. Caldo intenso, con valori tipici della terza decade del mese di luglio. Ventilazione debole in regime di brezza. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Il parziale cedimento dell’anticiclone porterà maggiore instabilità sull’Appennino Tosco-Emiliano, sul Reatino e sul Frusinate, nonché in particolar modo sull’Umbria con temporali localmente intensi associati a grandine e forti colpi di vento; fenomeni ben più isolati sulle altre aree dell’entroterra. Dunque acquazzoni e temporali contribuiranno a smorzare un po’ la Canicola ma principalmente nelle aree interessate. Da domenica si andrà in contro a una nuova completa stabilizzazione delle condizioni meteo.

