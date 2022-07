Pnrr a Nettuno, il Comune cerca due tecnici: come fare domanda

Nettuno – Fino alle 12 del 1 agosto prossimo sarà possibile presentare domanda per due posti a tempo pieno e determinato presso il comune di Nettuno. Le posizioni aperte riguardano due incarichi tecnici per lo sviluppo di progetti legati al Pnrr da inserire nello staff del Commissario straordinario

Al seguente link l’avviso completo con tutte le informazioni relative al bando e i modelli per presentare la domanda

https://trasparenza.comune.nettuno.roma.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_16627_806_1.html

