Umago – Franco Agamennone vivrà un altro derby in semifinale e lo vivranno anche i tifosi italiani. Dopo aver battuto Marco Cecchinato nei quarti di finale all’Atp di Umago con il risultato di 6-2 6-1, ecco che arriva Jannik Sinner a sfidarlo. Quest’ultimo ha vinto con lo spagnolo Carballes Baena in due set (6-4 7-6 in oltre due ore di match). E allora una delle semifinali del torneo 250 avrà un sapore azzurro ancora una volta. Ma solo un italiano potrà entrare in finale.

Intanto Agamennone vive la sua favola personale. Naturalizzato italiano proverà a fare l’impresa con Sinner: “E’ stato un match duro nonostante il punteggio ma sono davvero felice di aver vinto – ha commentato l’italo-argentino visibilmente emozionato come riporta il sito ufficiale della Federtennis -. Chi preferisco come prossimo avversario? Non importa, in ogni match sono io l’avversario di me stesso e devo provare ogni volta a superarmi”.

E non si ferma Jannik e dichiara a margine della partita: “Sono molto felice, grazie a tutti voi, mi avete aiutato tanto: è stato molto bello”. Ha conquistato la 33ma vittoria complessiva in stagione, l’altoatesino e prosegue: “Sì, ho vinto tante partite ma ho avuto anche qualche momento sfortunato. Giocherò la mia prima semifinale, spero di continuare a mostrare ancora un buon tennis”.

Anche Giulio Zeppieri festeggia la prima semifinale della carriera in un torneo Atp. Il tennista romano ha sconfitto lo spagnolo Zapata Miralles con il risultato di 7-5 6-4 e giocherà domani con Alcaraz. L’Italia fa tris nelle semifinali. E ora attende un italiano per la conquista della competizione. Chi sarà?

