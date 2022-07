SuperEnalotto, centrato a Roma un 5+1 da quasi 353mila euro

Il ‘6’ continua a sfuggire e il jackpot per il prossimo concorso del SuperEnalotto raggiunge la cifra record di 245,8 milioni di euro, superando di gran lunga ormai i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi nel 2019.

Nell’ultimo concorso sono stati centrati quattro ‘4 Stella’ da 21.434,00 euro e undici ‘5’ da 20.691,54 euro. Centrati anche due ‘5+1’ da 352.248,82 euro.

Le vincite con punti 5+1 sono state realizzate a: Santa Margherita Ligure (GE) presso il punto vendita Croce Roberto Tabaccheria RIV VI situato in Corso Matteotti 115 tramite gioco da tastiera e a Roma (RM) presso il punto vendita Bar Biancociliegia situato in Piazza Riccardo Balsamo Crivelli 34 tramite gioco da tastiera – riporta l’Agenzia Agimeg.

Il jackpot del SuperEnalotto è il più ricco in Europa davanti ai 17 milioni dell’Eurojackpot e ai 40 milioni dell’Euromillions. Negli Usa invece occhi puntati su Powerball e MegaMillions, che mettono sul piatto rispettivamente 170 milioni e 1,1 miliardi di dollari.

