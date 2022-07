Atp di Kitzbuhel, Sonego trionfa in doppio con Martinez

Sventola il tricolore sul “Generali Open”, ATP 250 di Kitzbuhel (Austria, montepremi di 534.555 euro) grazie al successo nella finale del doppio di Lorenzo Sonego. Il 27enne di Torino, n.58 del ranking in singolare (e n.102 in doppio, al best ranking) insieme allo spagnolo Pedro Martinez ha sconfitto la coppia n.1 del seeding formata dal tedesco Tim Puetz e dal neozelandese Michael Venus, attualmente al n.8 della race 2022 di specialità e in corsa per conquistare un posto alle ATP Finals di Torino. 5-7 6-4 10-8 al match tie-break il punteggio di una partita molto divertente, sottolineata a più riprese dai convinti applausi degli spettatori assiepati sugli spalti del torneo austriaco.

“Sono molto felice, è bello vincere giocando con un amico – ha detto Sonego -. Non mi aspetto mai molto dal doppio, ma mi sono goduto ogni momento in campo con Pedro. Ha giocato benissimo, potremmo fare ottime cose insieme in futuro”.

Il duo italo-spagnolo parte bene con un break immediato al primo gioco dell’incontro, ma sul 5-4, al servizio per il primo set, cede per due volte il turno di battuta per il 7 giochi a 5 a favore della coppia n.1 del torneo. Nel secondo parziale Sonego-Martinez strappano un break nel terzo gioco e lo difendono sino al 6-4, con un ottimo turno di servizio di Lorenzo nel decimo gioco, bravo a salvare una delicata palla break. L’incontro si decide al match tie-break. Si gioca punto su punto fino al 6 pari, quando con un doppio fallo Puetz regala il “mini break” decisivo all’allungo di Sonego-Martinez. L’iberico serve alla perfezione per il 9-6 e tre championships point. Chiude proprio Lorenzo alla battuta, con un bel rovescio lungo linea che provoca l’errore di Venus per il 10 punti a 8.

È una grande vittoria quella ottenuta dalla coppia Sonego-Martinez, visto il livello degli avversari sconfitti nella finale di Kitzbuhel. Puetz e Venus sono ottavi nei Pepperstone ATP Doubles Team Rankings, la classifica basata sui migliori risultati stagionali delle coppie di doppio e che decreterà i qualificati alle Nitto ATP Finals di Torino. La coppia tedesco-neozelandese in stagione ha disputato quattro finali, con il titolo vinto all’ATP 500 di Dubai e le sconfitte patite negli altri due 500 di Rotterdam e Halle, e nel 250 di Stoccarda.

Sonego ha alzato il primo trofeo di doppio nel circuito maggiore nel 2021 all’ATP disputato al Tennis Club Cagliari in coppia con l’amico di sempre Andrea Vavassori, nato a soli sei giorni di distanza da Lorenzo nella “loro” Torino. In quella finale i due piemontesi superarono la coppia formata da Simone Bolelli e l’argentino Andres Molteni. (federtennis.it)(foto@federtennis.it)

