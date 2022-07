Fiumicino, dal Comune un bando per valorizzare i libri che parlano del territorio

Fiumicino – È online il bando per la fornitura di libri e documenti che riguardino il territorio di Fiumicino. Il bando prevede l’acquisto di testi che parlino della storia della città, del suo territorio e delle sue tradizioni o che siano stati scritti da persone residenti o che siano state residenti all’interno del territorio comunale e/o che svolgono o abbiano svolto la propria prestazione lavorativa all’interno del Comune di Fiumicino. Per partecipare al bando, i testi devono essere stati pubblicati a dall’1 gennaio 2018 ad oggi.

“Fiumicino è una città giovane, ma con una storia importante che risale a molto prima dell’autonomia da Roma – commenta il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca -. Per questo abbiamo immaginato questo bando che intende raccogliere libri e documenti che parlano di Fiumicino o che siano stati scritti da fiumicinesi: l’identità e il senso di comunità sono un fatto culturale e con la cultura si costruiscono. In questi anni, tanti sono i talenti che sono emersi anche in ambito letterario: ci rivolgiamo a loro”.

“Una volta acquisiti i volumi, organizzeremo eventi e presentazioni in tutta la città – conclude il Vicesindaco – per far conoscere a tutte e tutti le opere, le autrici e gli autori, le storie raccontate. Per permettere la più ampia partecipazione possibile, abbiamo previsto che ogni autore possa aderire al bando con un solo titolo, in modo da valorizzare quante più opere possibile”.

Gli eventi, una volta selezionati i volumi, si svolgeranno già dalla fine di quest’anno.

Per maggiori informazioni e i dettagli del bando consultare questo link: https://bit.ly/3PMDcBD

