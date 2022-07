Gran Premio d’Ungheria, colpo di scena: la pole è di Russell

La Mercedes di George Russell conquista la pole position nel Gran Premio d'Ungheria. Il pilota britannico conquista la prima pole della carriera con il tempo di 1.17.377 davanti alle due Ferrari di Carlos Sainz a +0.044 e di Charles Leclerc a +0.190.

Quarto posto per la McLaren di Lando Norris che precede le due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso. Settima l'altra Mercedes di Lewis Hamilton, davanti all'Alfa Romeo di Valterri Bottas, alla McLaren di Daniel Ricciardo e chiude in decima posizione la Red Bull di Max Verstappen che guida la classifica mondiale. (Adnkronos)

(foto@FormulaUno-Twitter)

