SITUAZIONE. La perturbazione, responsabile di rovesci e temporali localmente intensi al Nord, nel corso del fine settimana si muoverà verso l’Europa sudorientale, coinvolgendo in primis i Balcani per poi scavare un centro depressionario sui Paesi danubiani orientali. Essa riuscirà tuttavia a influenzare il tempo anche su parte della nostra Penisola in particolar modo al Centro Sud, dove oltre al passaggio di locali rovesci o temporali è atteso anche un calo delle temperature.

METEO SABATO 30 LUGLIO: alta pressione in ulteriore indebolimento sulle nostre regioni centro meridionali, stante il transito di una perturbazione sui Balcani. Quest’ultima rinnoverà così nella prima parte della giornata ancora rovesci o temporali su Triveneto, Romagna e Marche centro settentrionali mentre locali fenomeni sono attesi anche su Toscana, Umbria e Lazio occidentale. Nel corso del pomeriggio nuovi temporali o acquazzoni si svilupperanno su Alpi confinali, Prealpi centro orientali, Appennino centro settentrionale nonché isolatamente su interne toscane, Alpi marittime, Molise, alta Puglia, Murge e interne campane. Sospinte dalle correnti in quota i fenomeni potrebbero così sconfinare anche su pianure venete centro orientali, alto Adriatico ma anche coste del medio Adriatico. Meglio invece sul resto del Paese. Massime in calo al Centro e su parte del Sud dove il gran caldo resisterà specie tra Sicilia, Calabria ionica, Metaponto e Salento.

METEO DOMENICA 31 LUGLIO: la perturbazione ormai lontana sui Balcani meridionali richiamerà a sé correnti settentrionali che manterranno in vita una moderata variabilità al Sud e sulla Sicilia settentrionale con il rischio nella prima parte di giornata di isolate deboli piogge. Nel pomeriggio atteso poi un nuovo incremento dell’instabilità con altri rovesci o temporali lungo l’Appennino centro meridionale ma localmente non esclusi anche su interne pugliesi, Pontino, basso versante tirrenico, Appennino emiliano-romagnolo e Prealpi orientali. Ancora sole prevalente altrove. Massime in ulteriore calo al Sud ma in nuovo rialzo al Nord e sulle tirreniche centro settentrionali con picchi oltre i 34/35°C tra Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: Giornata caratterizzata da spiccata variabilità tra Toscana, Umbria e Lazio, con piogge e temporali sparsi nottetempo su alta Toscana, al primo attino qualche nucleo marittimo potrebbe interessare la bassa Toscana occidentale e il Lazio occidentale (coste romane e Pontine specialmente); condizioni comunque in rapido miglioramento. Al pomeriggio instabilità in spostamento verso le zone interne e appenniniche, con temporali e acquazzoni sparsi specie tra zone interne tra Toscana, Umbria e reatino. Altrove condizioni in prevalenza soleggiate, con caldo intenso e massime che potranno raggiungere picchi di 35-36°C nelle aree interne. Mare da poco mosso a mosso.

DOMENICA: prevalgono condizioni di tempo stabile e soleggiato tra Umbria, Toscana e Lazio. Nello specifico ritroveremo tempo ampiamente soleggiato al mattino. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità specie a ridosso dei rilievi con instabilità sparsa sul frusinate (localmente intensi e grandinigeni); piovaschi più isolati sulla Toscana interna. Temperature stabili, con valori poco al di sopra delle medie stagionali. Venti a tratti moderati. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Il parziale cedimento dell’anticiclone porterà maggiore instabilità sull’Appennino Tosco-Emiliano, sul Reatino e sul Frusinate, nonché in particolar modo sull’Umbria con temporali localmente intensi associati a grandine e forti colpi di vento; fenomeni ben più isolati sulle altre aree dell’entroterra. Dunque acquazzoni e temporali contribuiranno a smorzare un po’ la Canicola ma principalmente nelle aree interessate. Da domenica si andrà in contro a una nuova completa stabilizzazione delle condizioni meteo.

(Fonte: 3B Meteo)

