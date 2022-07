Paura a Ponza: yacht prende fuoco davanti alla spiaggia del Frontone

Ponza – Momenti di paura nelle isole pontine, dove uno yacht in rada nello specchio d’acqua davanti alla spiaggia del Frontone, a Ponza, è andato a fuoco poco dopo le 15.30 di sabato 30 luglio. Intervenuta per spegnere le fiamme la guardia costiera, non risultano persone ferite. (fonte Adnkronos)

