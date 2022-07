Sportello del lavoro a Fiumicino: corso gratis per addetti mense aziendali. Come iscriversi

Fiumicino – “Lo Sportello del lavoro Umana, operante nel nostro ente, offre la possibilità a tutti gli iscritti o a chi intende iscriversi di partecipare al corso gratuito per ‘Addetto mensa HACCP'”. Lo fa sapere, in una nota, l’assessore al Lavoro del Comune di Fiumicino, Anna Maria Anselmi.

“Le lezioni – spiega – si svolgeranno in modalità online e full time per un totale di 40 ore. E’ un’occasione per acquisire nuove competenze nonché tutte le nozioni teoriche e pratiche necessarie per operare nel settore delle mense aziendali. Inoltre, al termine del corso, è prevista l’acquisizione di un attestato di frequenza e la segnalazione dei curricula dei candidati alle filiali dell’agenzia Umana, presenti sul territorio del corso”.

“E’ un’occasione che invito a sfruttare non solo perché permette di acquisire nuove competenze, ma anche perché apre la possibilità a chi è in possesso di tale attestato di accedere più facilmente e in maniera qualificata a un impiego nel settore. Per maggiori informazioni circa le date e l’accessibilità al corso vi invito a rivolgervi ai numeri 335/8155197 – 06/44239949 o inviare una mail a michela.miani@umana.it”, conclude Anselmi.

