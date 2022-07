Torna il presidio medico a Torvaianica: servizio attivo fino al 4 settembre

Pomezia – Torna il presidio medico a Torvaianica. Al via dal 30 luglio, in collaborazione con le farmacie comunali di Pomezia, è dedicato ai tanti residenti e turisti che nel mese di agosto frequentano la località balneare. Sarà operativo fino a domenica 4 settembre. Il presidio, ubicato in viale Francia 98 accanto alla Farmacia comunale n.2, sarà attivo il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00, con un Servizio di Guardia Medica, aperto anche nel giorno di Ferragosto. Sarà posizionata nel parcheggio antistante la stessa farmacia un’ambulanza con medico specialista di Pronto Soccorso e operatore BLSD.

